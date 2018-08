Meer dan 100 bedreigde zeeschildpadden sterven op Mexicaans strand kv

19 augustus 2018

00u26

Bron: Reuters 3 Dieren De Mexicaanse autoriteiten hebben een onderzoek ingesteld naar de recente dood van meer dan 100 bedreigde zeeschildpadden in een natuurreservaat in het zuiden van het land. Dat deelde de Mexicaanse overheid zaterdag mee.

In het Puerto Arista-reservaat in de staat Chiapas werden tussen 24 juli en 13 augustus in totaal 113 schildpadden dood aangetroffen, zo maakte het ministerie van de openbare aanklager voor milieubescherming (PROFEPA) bekend.

Het gaat om 102 dwergschildpadden, zes karetschildpadden en vijf soepschildpadden. Ze werden gevonden in verschillende delen van het reservaat langs zo'n 30 kilometer strand.

De drie schildpadsoorten zijn allemaal met uitsterven bedreigd, zegt PROFEPA. Vooral voor de karetschildpad is de situatie het ergst, aldus het Wereld Natuur Fonds (WWF).

Experts halen verstikking, vishaken of gevaarlijke algen aan als mogelijke verklaringen, maar de effectieve oorzaak van het overlijden van de dieren wordt nog onderzocht.