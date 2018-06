Meer dan 1.000 wolven in Duitsland tegen jaareinde KVE

22 juni 2018

13u28

Bron: Belga 3 Dieren In Duitsland kunnen volgens de Duitse jachtfederatie DJV (Deutschen Jagdverband) tegen het einde van dit jaar meer dan duizend wolven rondlopen.

"Wij gaan voor de voorbije lente van 800 wolven uit. Bij een aangroei van 30 procent zal het aantal de duizend overschrijden tegen het jaareinde", zei DJV-woordvoerder Torsten Reinwald.

Alles bij elkaar is het voor deskundigen moeilijk om het totale aantal wolven in Duitsland te schatten. De DJV eiste in april de opname van de wolf in het jachtrecht. Een algemene jacht wil men echter niet, zei de federatie toen.



De wolf werd in de 19de eeuw uitgeroeid in Duitsland en dook pas weer op rond de millenniumwissel. Hij heeft zich sindsdien sterk vermenigvuldigd. Veefokkers, vooral in het oosten van Duitsland, vragen betere controle van het bestand.

Meer over Duitsland

DJV