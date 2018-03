Medewerkers van beschermd natuurgebied voor gorilla's in Congo door militie ontvoerd ep

08 maart 2018

In Oost-Congo zijn minstens 13 medewerkers van een beschermd natuurgebied voor gorilla's ontvoerd. Het personeel van het nationaal park Kahuzi-Biéga in de provincie Zuid-Kivu is nog in leven en er wordt momenteel onderhandeld over hun vrijlating, verklaarde vandaag de lokale functionaris van het gebied Shabunda, Kashombana Bin Saleh. De medewerkers zouden maandag al zijn ontvoerd.

De verdenking gaat uit naar de lokale gewapende militie Raiya Mutomboki. Vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld spraken van 18 gekidnapte medewerkers.

In het tropische woud van het nationaal park verblijven oostelijke laaglandgorilla's (Gorilla beringei graueri), een ernstig bedreigde mensapensoort.

Het nationaal park behoort tot het werelderfgoed van de Unesco en heeft een oppervlakte van rond de 6.000 vierkante kilometer, wat overeenkomt met bijna tweeënhalf keer de oppervlakte van het Groothertogdom Luxemburg. Experten gaan ervan uit dat er nog een paar duizend laaglandgorilla's leven. Ze worden vaak door wildstropers gedood voor hun vlees.

In Oost-Congo, vooral in de provincies Noord- en Zuid-Kivu, zijn vele milities actief. Het gaat hen vooral om de controle over de rijke bodemschatten in het gebied, zoals goud, coltan en diamanten.