Medewerker dierenpark die gedood werd door leeuw was stagiaire die er nog geen twee weken werkte: “Ze stierf tijdens het uitoefenen van haar passie” kg lh

31 december 2018

13u50

Bron: NBC News, ABC 11 0 Dieren In een non-profit dierentuin in de Amerikaanse staat North Carolina is een leeuw erin geslaagd te ontsnappen uit zijn kooi en een medewerkster te doden. Het dier werd kort na de aanval zelf doodgeschoten. Het slachtoffer is de 22-jarige Alexandra Black, die pas afgestudeerd was en nog geen twee weken in de zoo werkte als stagiaire. “Ze wilde de rest van haar leven met dieren werken”, zegt haar familie in een verklaring.

De leeuw verbleef in het Conservators Center in Burlington, een reservaat met ongeveer tachtig wilde dieren. Rond 11.30 uur werden meerdere leeuwen tijdelijk overgeplaatst tijdens een schoonmaakbeurt van hun permanente verblijf.



Eén van de leeuwen slaagde erin te ontsnappen en zich te begeven naar het verblijf waar de schoonmakers aan de slag waren. Daar viel hij “snel” aan en kon hij één persoon dodelijk verwonden. Meteen daarna werd de leeuw neergeschoten, zodat hulpverleners tot bij het slachtoffer konden komen.



Het is onduidelijk hoe het dier de kooi kon verlaten. De dierentuin is tijdelijk gesloten en zegt in een statement aan NBC News “diep bedroefd [te zijn] door het verlies van een mensenleven”.

In mei afgestudeerd

Het dodelijke slachtoffer is de 22-jarige Alexandra Black uit New Palestine, Indiana. Ze was pas in mei afgestudeerd als dierengedragsspecialist. “Dit is de slechtste dag van mijn leven”, zei directeur van het dierenpark Mindy Stinner. “We zijn een persoon kwijtgeraakt, we zijn een dier kwijtgeraakt, we hebben vandaag het vertrouwen in onszelf verloren.”



“Hoewel Alex heel kort bij ons was, heeft ze een impact gehad op onze gemeenschap. Wij zijn een hechte familie van medewerkers en vrijwilligers, en zijn kapot door het verlies van deze levendige, slimme jonge vrouw”, zo luidde een verklaring van het dierenpark.

Gestorven tijdens passie

“Alex hield van dieren. Onze mooie, intelligente, gepassioneerde Alex had al verschillende keren onbetaald werk verricht met dieren. Dit was haar vierde stage, ze wilde de rest van haar leven met dieren werken. Ze keek uit naar deze eerste stage buiten haar thuisstaat, die tien dagen geleden begonnen was. Het was een vreselijk ongeluk, en we zijn nu in diepe rouw. Maar ze stierf tijdens haar passie", aldus de familie van Alexandra.

