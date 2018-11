Massale walvisstranding op Chatham Eilanden IB

30 november 2018

04u00

Bron: New Zealand Herald 0 Dieren Zo’n tachtig tot negentig grienden zijn gisterenavond lokale tijd gestrand op de Chatham Eilanden. Dat meldt de Department of Conservation, de natuurbescherming van Nieuw-Zeeland. De grienden werden gisterenavond ontdekt toen het te laat was om nog in te grijpen. Deze ochtend bleek dat dertig tot veertig dieren zelfstandig weer in zee geraakt waren.

Toen de reddingswerkers deze ochtend bij het eerste licht terugkeerden naar het strand in Hanson Bay waar de dieren gestrand waren, lagen er nog 51 grienden, van wie er nog maar een in leven was. Omdat het dier er erg slecht aan toe was, werd besloten de walvis te euthanaseren.

“Het was helaas niet mogelijk om de enige overlevende walvis te redden”, zegt Dave Carlton, het hoofd van natuurbeschermingsorganisatie DoC op de Chatham Eilanden. “Het dier euthanaseren was de meest menselijke beslissing die we konden nemen, maar het is altijd een vreselijke beslissing.”

Onderzoek

De dode walvissen zullen nu met behulp van de lokale Moriori (de stam die op de Chatham Eilanden leeft) worden begraven op het strand. Voor de dieren begraven worden, zullen reddingswerkers eerst nog een aantal huid- en vetstalen van de dieren afnemen, die naar de universiteit van Massey in Nieuw-Zeeland zullen worden gestuurd voor onderzoek.

Het is al de tweede grote stranding van grienden deze week in (de buurt van) Nieuw-Zeeland deze week. Maandag strandden er nog 145 grienden op Stewart Island, ten zuiden van het Nieuw-Zeelandse Zuidereiland. Geen enkel dier overleefde toen.

Factoren die bijdragen aan stranding

Het is niet duidelijk waarom walvissen en dolfijnen stranden, maar factoren als ziekte, navigatiefouten, geografische veranderingen, een te snel veranderend tij, extreem weer of het opgejaagd worden door een roofdier, kunnen allemaal (soms tegelijkertijd) bijdragen aan een (massale) stranding.

De Chatham Eilanden vormen een archipel van tien eilandjes op zo'n achthonderd kilometer ten zuidoosten van het Zuidereiland van Nieuw-Zeeland.