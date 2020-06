Massa-extinctie versnelt: 500 dieren dreigen komende 15 jaar uit te sterven AW

02 juni 2020

13u48

Bron: PNAS 0 Dieren Wetenschappers waarschuwden ons eerder al voor de zesde massa-extinctie die op de loer ligt. Alleen zou dat doemscenario niet langer op de loer liggen: we bevinden ons er middenin. En het versnelt. Volgens een recent onderzoeksrapport dreigen meer dan 500 soorten uit te sterven de komende twee decennia.

Het immense verlies aan biodiversiteit doet het hele proces versnellen, en het uitstervingspercentage onder diersoorten ligt veel hoger dan gedacht. Zo luidt de conclusie van enkele Amerikaanse ecologen in het vaktijdschrift Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS). Meer zelfs, binnen tien tot vijftien jaar is het te laat om er nog iets aan te veranderen.

Domino-effect

Op dit moment zijn 515 terrestrisch diersoorten ernstig met uitsterven bedreigd. Daarvoor baseerden de wetenschappers zich op cijfers van de IUCN - een internationaal samenwerkingsverband dat zich bezighoudt met natuurbehoud. Concreet betekent dat dat er wereldwijd minder dan 1.000 exemplaren van de soort rondlopen. Van de helft van die 500 diersoorten zijn er zelfs minder dan 250 exemplaren in leven. Bovendien leven veel van die bedreigde diersoorten in dezelfde contreien. Daardoor kan het uitsterven van de ene soort makkelijk het definitieve einde van een andere soort betekenen: een domino-effect dat uiteindelijk het volledige ecosysteem in gevaar brengt.



“Als je een steen wegpakt, zal er niets gebeuren”, aldus Gerardo Ceballos, onderzoeker en ecoloog aan de National Autonomous University of Mexico. “Maar als je teveel stenen verwijdert, stort je huis in.”

Uitstervingsgraad

De onderzoekers ontdekten nog dat er de voorbije 100 jaar maar liefst 543 dieren zijn uitgestorven. Zonder menselijke invloed zou het zo’n 10.000 jaar geduurd hebben voordat zoveel soorten uitgestorven zouden zijn. Als die trend zicht voortzet zullen de 515 dieren die op dit moment ernstig met uitsterven bedreigd zijn, het maximaal 15 jaar volhouden. Daarmee ligt de werkelijke uitstervingsgraad vele malen hoger dan de natuurlijke, én tevens ook veel hoger dan aanvankelijk gedacht werd.



“De werkelijke tragedie is dat we over voldoende kennis bezitten om dieren van uitsterving te redden”, aldus ecoloog Chris Johnson. “Maar het is zelden de prioriteit van overheden.”