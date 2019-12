Martine na zes jaar herenigd met haar hond Madouce HLA

28 december 2019

14u59

Bron: RTL Info, Facebook 58 Dieren Een prachtig kerstgeschenk voor Martine Nys uit Magnée, een dorpje in de provincie Luik: na zes jaar werd ze gisteren eindelijk herenigd met haar hond Madouce, een Duitse herder van bijna 17 jaar oud.

Op tweede kerstdag werd de hond, verzwakt, vuil en gewond, binnengebracht bij het asiel van de SRPA (Société Royale Protectrice des Animaux) in Fléron in Luik. Het dier was bedekt met modder en uitwerpselen, had steentjes in haar vacht en verschillende onbehandelde wonden. Het asiel kon een ingeplante chip uitlezen en zo de eigenaar van de hond opsporen. (lees hieronder verder)

Het dierenasiel dacht aanvankelijk dat het om een zwaar verwaarloosde hond ging: “Ons eerste doel was om de eigenaar de les te spellen en hem te vragen waarom de hond in deze staat was”, legt Fabrice Renard van de RSPA in Luik uit aan RTL Info. “Maar toen begon de dame aan de telefoon te huilen. Ze legde uit dat de hond zes jaar geleden verdween.”

Martine, het baasje van Madouce, zegt dat ze de zoektocht naar haar viervoeter nooit heeft opgegeven. Ze bleef berichten plaatsen in Facebookgroepen voor vermiste huisdieren en hing affiches op, allemaal tevergeefs. Tot ze telefoon kreeg van het asiel dus: “Ik was sprakeloos, zo ontroerd. Het is zo bijzonder.”

Intussen is Madouce terug thuis, en zit ze alweer op haar vertrouwde kussen.