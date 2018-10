Mannenparfum van Calvin Klein moet moordlustige tijger lokken IB

10 oktober 2018

06u26

Bron: The Guardian 2 Dieren Rangers in India proberen een moordlustige tijger te vangen door een geurtje van Calvin Klein te gebruiken. Het mannenparfum ‘Obsession’ bevat namelijk een synthetische versie van het stofje dat civetkatten afscheiden om hun territorium af te scheiden dat als een magneet werkt op wilde katachtigen.

De tijger op wie jacht gemaakt wordt, een zesjarig vrouwtje met de naam T1, wordt ervan verdacht minstens negen mensen gedood te hebben in en rond het Indiase dorpje Pandharkawada in de staat Maharashtra.

Voor de rangers is het parfum niet het eerste middel dat ze in de strijd gooien om de tijger te vangen. Eerder werden al bulldozers, scherpschutters, camera’s en zelfs olifanten ingezet om het dier te omsingelen.

Dat het parfum Obsession werkt om grote katachtigen te lokken, werd voor het eerst duidelijk in 2003, toen experimenten werden gedaan met het geurtje in de zoo van New York. Het mannenparfum is in India al ingezet om zeker twee tijgers te vangen.

Vorige maand verloren dierenactivisten in India voor het hooggerechtshof een rechtszaak om de rangers ervan te weerhouden de tijger te doden.