Mannelijke havikuil blijkt vrouwtje te zijn nadat hij allereerste ei in 23 jaar legt AW

01 juli 2019

12u43

Bron: Barn Owl Centre 0 Dieren Kaln, een mannelijke havikuil die al 23 jaar in een Engels opvangcentrum voor uilen in de stad Gloucester leeft, verraste zijn verzorgers toen hij plots een ei legde. Het eitje was dan wel niet bevrucht, het betekent wel dat Kaln in werkelijkheid een vrouwtje is.

“En volgens mij was Kaln net zo verrast als ons”, aldus Vincent Jones, oprichter van het opvangcentrum Barn Owl Centre. Normaal legt de vrouwelijke havikuil immers zes eitjes per winter, maar bij Kaln ging het om het eerste ei in 23 jaar tijd.



Geslachtsbepaling

De geslachtsbepaling van een uil is een bijzonder moeilijke kwestie. Het lijf van de mannelijke en vrouwelijke uil is vrijwel identiek, genitaliën incluis. Daarbij is het opvangcentrum van Vincent Jones niet zozeer geïnteresseerd in het geslacht van de uilen. Het belangrijkste is de (tijdelijke) opvang van dieren in nood.



(Lees verder onder de foto)

“We hebben in totaal 46 uilen”, legt Jones uit. “Als ze zich als mannetjes gedragen, behandelen we hen als mannetjes.” Het omgekeerde geldt ook, maar Kaln gedroeg zich altijd als mannetje. Sommige mannelijke uilen gaan hun verzorgers immers als hun partner zien, en die interesse groeide bij Kaln bijzonder hard tijdens het broedseizoen. “Hij viel ons regelmatig lastig”, aldus Jones.

Voor de verzorgers van het dierenopvangcentrum blijft Kaln dus gewoon een ‘hij’. “Kaln is een bijzondere uil. Nu noemen we hem een tomboy.”