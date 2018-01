Man wil kerstboom weggooien, maar dat is niet naar de zin van zijn twee honden KVDS

15u40

Bron: Facebook 0

Een vrouw uit Bella Vista in de Amerikaanse staat Arkansas heeft een hilarisch filmpje gedeeld op Facebook. Daarop is haar man David Graham te zien, terwijl hij probeert de kerstboom weg te gooien in de tuin. Zijn twee honden zijn daar echter niet mee akkoord. De video van Erin Shrarkey werd in amper twee dagen tijd al meer dan 23 miljoen keer bekeken en meer dan een half miljoen keer gedeeld.

Facebook