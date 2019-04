Man schopt kat dood in Hoei: petitie om baasje streng te straffen bijna 100.000 keer ondertekend HAA

09 april 2019

18u35

Bron: La Dernière Heure, La Meuse 19 Dieren Een geval van dierenmishandeling veroorzaakt commotie onder onze taalgrens. Een man schopte vorige week zijn kat dood in Hoei. Geschokt door deze brute aanval richtte de 18-jarige Logan Putzeyse een online petitie op. Zijn doel: ervoor zorgen dat de dierenbeul hier niet ongestraft mee wegkomt. In nog geen week tijd werd de petitie al bijna 100.000 keer ondertekend.

De feiten vonden vorige week plaats in de Vankeerberghenstraat in Hoei. Volgens La Dernière Heure hoorden verschillende getuigen woensdag rond 13 uur een kat doodskreten uitslaan. Vervolgens zagen ze hoe een poes hardhandig uit een woning werd geschopt door een man. Het dier belandde meters ver, waarna het wegkroop onder een geparkeerde auto, om kort nadien te sterven.

Zelf verklaarde het baasje aan de politie, die door getuigen was opgeroepen, dat de kat stierf door een spijtig ongeval terwijl hij het huishouden aan het doen was. Een uitleg die velen niet slikken. GAIA dreigde er vorige week mee een klacht in te dienen bij het parket van Luik. Ook de 18-jarige Logan Putzeyse reageerde geschokt op het gewelddadige overlijden van de kat en besliste actie te ondernemen.

De jonge dierenrechtenactivist uit de naburige plaats Flemalle richtte een online petitie op waarin opgeroepen wordt om de dierenbeul juridisch te vervolgen. Liefst 93.600 mensen zetten online al hun krabbel onder de petitie. Donderdag is de jongeman uitgenodigd bij Waals minister van Dierenwelzijn Carlo Di Antonio (cdH) om de tienduizenden handtekeningen persoonlijk af te geven.

Logan hoopt dat de dierenbeul juridisch vervolgd wordt en een strenge straf krijgt. Hij haalde deels zijn slag al thuis, want volgens La Meuse is tegen het baasje een strafzaak aangespannen. De man moet zich volgende maand via snelrecht voor de rechter verantwoorden. Hij riskeert een celstraf tot 15 jaar en een geldboete tot 10 miljoen euro. Die strenge straffen zijn het gevolg van een nieuwe wet op dierenwelzijn die eind vorig jaar in het Waals parlement werd goedgekeurd.