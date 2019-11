Man riskeert jaar cel en 45.000 euro boete voor afmaken van beschermde zaagvis jv

05 november 2019

12u46

Bron: CNN 5 Dieren Chad Ponce uit Florida heeft vrijdag schuldig gepleit aan het doden van een bedreigde diersoort. Ponce riskeert een jaar cel en een boete van 50.000 dollar of 45.000 euro voor het afmaken van een kleintandzaagvis.

Getuigen hadden vorig jaar gezien hoe Chad Ponce op een boot bij Ponte Vedra de lange, platte snuit - waaraan de soort zijn naam dankt - van de beschermde vis had verwijderd met een kettingzaag. De kleintandzaagvis of westelijke zaagvis gebruikt dat ver uitstekende, getande verlengstuk van zijn kop om prooien te voelen en aan te vallen. Zonder dat wapen is de vis verloren en kan hij niet overleven.

Het voortbestaan van de kleintandzaagvis is bedreigd. De schattingen van het aantal overgebleven volwassen exemplaren wereldwijd lopen uiteen van 5.000 tot nog amper 500. De soort komt voornamelijk voor in ondiep water bij stranden - in de VS enkel aan de kust van Florida. Ze zijn zelden agressief en doen de mens in principe niets, maar als ze zich bedreigd voelen, kunnen ze wel verwondingen aanbrengen met hun zaagsnuit.

Sinds 2003 is de vissoort, die tot 7,6 meter groot kan worden en 250 tot 300 kg kan wegen, beschermd.