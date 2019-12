Man redt hertenfamilie van bevroren meer in Canada IB

17 december 2019

00u43

Bron: The Guardian 4 Dieren In Canada zijn beelden opgedoken van een man die een hertenfamilie redt nadat ze hopeloos gestrand zijn midden op een bevroren meer. De video die de man maakte van zijn geslaagde reddingspoging, werd duizenden keren online gedeeld.

Ryan Peterson wilde tijdens zijn lunchpauze even een stukje gaan schaatsen op het Lake of the Woods in het noorden van Ontario, toen hij plots drie wilde herten zag, midden op het ijs. De dieren lagen op het ijs met hun poten onder zich uitgespreid, aangezien ze op het gladde ijs geen grip vonden.

De man besloot de dieren te helpen. “Als ze rechtop staan, kunnen ze trappen”, zegt hij aan de Britse krant The Guardian. “Maar wanneer ze op het ijs liggen, kunnen ze hun poten niet optillen”, vertelt hij.

De dieren, een moederhert en haar twee kalfjes, leken uitgeput te zijn. Volgens Peterson was het onwaarschijnlijk dat ze in hun eentje de overkant zouden halen, waardoor ze onbeschermd op het ijs een gemakkelijke prooi voor wolven zouden zijn. “Ik dacht dat het het beste zou zijn als ik terugging om een touw te halen”, vertelt Peterson. “Ik gaf hen een uur. Ze waren nog steeds op dezelfde plek toen ik terugkwam. Daarop besloot ik hen naar de oever te trekken.”

Vaste grond onder de hoeven

De man benaderde eerst het moederhert en trok haar met het touw naar de kant. Daarna keerde hij terug voor de kalfjes, die hij met tweeën tegelijk naar de kant trok. Eenmaal aan de oever, moest hij de dieren nog zachtjes met een stok de kant op jagen, tot ze weer vaste grond onder de hoeven hadden.

Hoe de dieren zo ver op het ijs beland waren, blijft onduidelijk. “Ik weet niet zeker hoe ze helemaal tot daar gewandeld zijn”, zegt Peterson. “Maar dat ze daar uit zichzelf geraakt zijn, is zeker.”