Man laat neus op arm groeien nadat hij werd aangevallen door beer LB

13u51

Bron: This Morning 6 This Morning De beer viel jager Lee Brooke aan en rukte zijn neus en lippen af. De teruggevonden neus van de man groeit nu terug op zijn arm, volgend jaar plannen dokters de neus terug op zijn gezicht te zetten. Dieren De Amerikaanse jager Lee Brooke werd aangevallen door een beer, die de neus en de bovenlip van de jager afrukte. Collega-jagers vonden zijn neus terug en wat ervan overblijft groeit nu op de arm van Brooke. Dokters willen de volgroeide neus volgend jaar terug op het gezicht van de man zetten. Nooit eerder werd dergelijke behandeling uitgevoerd.

De 60-jarige Brooke werd in oktober vorig jaar tijdens een jachtpartij in Wyoming aangevallen door een beer, die zijn neus en lippen wegklauwde. Zijn schoonbroer vond de neus, die dokters vasthechtten aan zijn arm om de cellen in leven te houden. De neus is nu opnieuw aan het groeien boven de rechterpols van de man en zal in een later stadium terug op zijn gezicht gezet worden.

"Miraculeus"

In een tv-reportage getuigt Brooke over wat hij zijn "miraculeus" herstel noemt, en onthulde hij dat hij sinds het incident met de beer is blijven jagen.

Hij bekent dat hij van geluk mag spreken dat hij nog leeft. De artsen gebruikten bloedzuigers om de bloedstroom in de neus gaande te houden zodat ze die op zijn arm konden hechten. Brooke zal het wel met één neusgat moeten stellen, want het linkerneusgat stierf af tijdens de zeven uur dat de man het zonder medische zorgen moest stellen. "Mijn linkerneusgat sterfde af, net als mijn bovenlip, waardoor ik nu geen snor meer heb. Ik heb nog enkele jaren ingrepen voor de boeg".

Plots dook een berin van ruim 200 kilo op die hem langs achteren aanviel en de helft van zijn gezicht afrukte, waarna Brooke bewusteloos viel. Toen hij bijkwam, stond de berin aan zijn kaak te snuffelen, hij kon haar snorharen voelen. Verblind door het bloed in zijn ogen, kon hij nog een mes uit zijn zak halen en stak hij het dier in de kop

Brooke raakte gescheiden van de groep jagers toen hij een eland had neergeschoten in de bergen van Wyoming. Plots dook een berin van ruim 200 kilo op die hem langs achteren aanviel en de helft van zijn gezicht afrukte, waarna Brooke bewusteloos viel. Toen hij bijkwam, stond de berin aan zijn kaak te snuffelen, hij kon haar snorharen voelen. Verblind door het bloed in zijn ogen, kon hij nog een mes uit zijn zak halen en stak hij het dier in de kop. De berin blies de aftocht, waarna Brooke om hulp riep. "Ik wist niet of ik het zou overleven, maar ik was vastbesloten mijn vrouw Martha terug te zien".

Maand in coma

Het was de schoonbroer van Brooke die de man hevig bloedend terugvond. De schoonbroer vond de afgerukte neus en bovenlip en hielp Brooke de berg af te dalen tot ze gsm-bereik hadden en de hulpdiensten konden bellen. Brooke werd naar het ziekenhuis overgebracht, waar hij een maand lang in een kunstmatige coma lag. Urenlange chirurgie hield de man in leven.