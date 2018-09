Man in cel nadat hij hondje levend begraaft “omdat het niet overeenkwam met nieuwe kat” KVDS

12 september 2018

18u19

Bron: Facebook, Telegram & Gazette, NY Post 3 Dieren Een Amerikaanse man is afgelopen weekend gearresteerd voor dierenmishandeling nadat hij zijn hond levend had begraven. Richard P. (24) uit Whitinsville bij Boston deed dat volgens de politie “omdat het dier niet overeenkwam met zijn nieuwe kat”.

Chico – een 18 jaar oude shih tzu – woonde al 18 maanden bij de dakdekker. Hij was oorspronkelijk van de familie van zijn voormalige vriendin, maar de vrouw mocht geen honden houden in haar nieuwe appartement en daarom bleef Chico bij Richard achter.

Spuitje

P. zou haar en haar moeder verscheidene keren gevraagd hebben om de hond van hem over te nemen, maar zonder resultaat. En het werd pas echt een probleem toen hij besloot om een katje te kopen van 7 weken oud. Daarop vertelde hij zijn ex dat hij de hond een spuitje zou laten geven.





Intussen vertelde hij ook honderduit over zijn nieuwe huisdier aan een gemeenschappelijke vriendin van hem en zijn ex. Kaylee Belanger vertelde maandag op Facebook hoe ze bestookt werd met foto’s van het katje. “Hij vertelde me ook dat hij af moest van Chico”, aldus de vrouw. (lees hieronder verder)

Zondagmorgen rond 11 uur – na een nieuwe reeks berichten over de kat – kreeg de vrouw plots het bericht dat Chico die nacht overleden was. “Natuurlijk vond ik dat verdacht en ik begon vragen te stellen”, vertelt ze op Facebook. “Richard antwoordde dat hij die ochtend wakker geworden was en dat Chico niet meer ademde. Daarop had hij de hond begraven in de bossen achter zijn huis. Hij had de precieze plek gemarkeerd met een steen. Na heel wat discussie gaf hij mij de toestemming om het dier op te graven als hij er niet was, zodat ik het kon laten cremeren.” (lees hieronder verder)

Op de plek die de man beschreven had, was echter niets te vinden. Na bijna drie kwartier zoeken vonden de vrouw en haar vriend een plaats met omgewoelde aarde, helemaal aan de andere kant van het woud. En er klonk ook een zacht gejank. Ze groeven zo snel ze konden en onder een grote steen zagen ze plots vacht van een dier. Het bleek Chico. “We maakten zijn hoofd vrij en tilden vervolgens de steen op”, aldus Belanger. “Hij ademde nog. Hij leefde.” (lees hieronder verder)

Het koppel reed daarop met de hond naar de Cummings School of Veterinary Medicine aan de Tuftsuniversiteit in Grafton. Daar konden dierenartsen het dier stabiliseren. “Maar Chico kon zijn hoofd niet meer bewegen en niet meer opstaan door een probleem in zijn nek”, aldus Belanger. “Hij bleek ook ondervoed, uitgedroogd, onderkoeld en hij had bloedarmoede door vlooien. Uiteindelijk werd beslist om hem een spuitje te geven.” (lees hieronder verder)

Richard P. werd zondag gearresteerd op verdenking van dierenmishandeling en vrijgelaten nadat hij 1.000 dollar borg had betaald. Dinsdag moet hij voor de rechter verschijnen. Zijn kat kreeg intussen een nieuwe thuis bij zijn ouders.

“Ik werk hier 41 jaar en ik heb nog nooit zoiets gezien, aldus politiechef Walter J. Warchol. “Je komt soms wel een geval van dierenmishandeling tegen, maar hoe kan je nu een dier levend begraven?”