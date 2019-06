Man geeft eekhoorn meth om mensen aan te vallen Redactie

19 juni 2019

12u07

Bron: CNN 4

In Limestone County, Alabama is de politie op zoek naar de eigenaar van een eekhoorn. De politie kreeg melding van een opgesloten eekhoorn in een appartement en in Alabama is het verboden om een eekhoorn als huisdier te houden. De politie vond naast de eekhoorn ook een kogelvrije vest, munitie en drugs in de woning. De man gebruikte het dier als wapen om mensen aan te vallen en gaf de eekhoorn methamfetamine om agressief te blijven.