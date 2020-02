Man filmt zeldzaam natuurfenomeen: lynx helpt haar welpjes over besneeuwde weg mvdb

15 februari 2020

17u18

Bron: Global 38 VIDEO Een vijfkoppige familie lynxen is gefilmd terwijl ze een besneeuwde snelweg in de dunbevolkte Canadese provincie Manitoba oversteken.

De katachtige roofdieren gelden als uiterst schuw. Hen in groep aantreffen was een buitenkans voor Shaun Kirchmann. De werknemer van stroombedrijf Manitoba Hydro was donderdag op weg op Highway 6, stootte op het natuurtafereel en begon te filmen.



Op de beelden is te zien hoe de moeder het voortouw neemt en met drie van haar welpjes de weg oversteekt naar bosgebied. Twee anderen volgen op enige afstand. Manitoba Hydro deelde de beelden op Twitter, waarna het filmpje snel viraal ging. Lynxen zijn normaal alleen op pad, de moeder en haar kroost waren allicht gezamenlijk op zoek naar een prooi.



