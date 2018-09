Man dumpt haarbal bij asiel, mond van werknemers valt open als ze ontdekken dat het om een kat gaat ADN

11u45 0 Dieren De werknemers van een dierenasiel in Gardnerville, Nevada, zijn het wel gewoon dat mensen in het midden van de nacht dieren voor hun deur komen dumpen. Maar onlangs lag er op de stoep iets wat nog hartbrekender bleek dan wat ze ooit al hadden meegemaakt.

Toen Liz Begovich van Douglas County Animal Care & Services ’s morgens aankwam bij het asiel, zag ze voor de deur een kooi staan. Binnenin zat een grote bal niet identificeerbare pluis, maar wel iets dat leefde. “Het was een harig boeltje”, vertelt ze aan The Dodo. Samen met collega's bracht ze het wezen naar binnen. “We hadden echt geen idee met welk arm dier we te maken hadden.”

Pas toen ze de levende haarbal uit zijn gepropte positie konden bevrijden (ze moesten de kooi langs boven openmaken, langs het poortje lukte niet) en plots een hoofdje kwam piepen, zagen ze dat het om een kat ging. “Ik heb nog nooit in mijn leven een kat in zulke toestand gezien”, zegt Liz verbouwereerd. De kater was gevangene van zijn eigen vieze en verwarde vacht. Hij kon amper nog bewegen onder de vele in de knoop geraakte vachtlagen.

“We haastten ons naar de dierenarts, waar ze 20 kilo haar wegscheerden", zegt Liz. "Een grote zak vol." De herwonnen vrijheid deed de kat, die tot voor kort met kilo's dreadlocks door het leven moest, veel deugd. De tot ‘Bob Marley’ gedoopte kater kon eindelijk weer bewegen en liep dankbaar de praktijk rond.

Bob bleek - ondanks veel te dik - in relatief goede gezondheid. “Hij is echt een knap duiveltje." Slechts enkele dagen later al veroverde hij de harten van een nieuw gezin, dat hem na jaren van verwaarlozing heeft geadopteerd en nu een liefdevolle en sportieve thuis geeft. "Hij is gelukkig, geliefd en bevrijd van zijn harige ketens", kirt Liz.

Intussen zoekt de politie zijn vorige baasje. Mogelijk gaat het om de man die hem dumpte bij het asiel, al kan dat ook een toevallige dierenvriend zijn die de kat kon redden en naar het asiel bracht. Liz denkt er het hare van. “Als dieren na de uren bij ons worden gedumpt, zit er meestal iets achter. Vaak gaat het niet om een of andere barmhartige Samaritaan die een dier langs de kant van de weg heeft gevonden. We hopen de man in ieder geval snel te vinden. Wie weet zitten er nog dieren in zijn huis die er even slecht aan toe zijn als Bob.”