Man doodt hond van buren, nodigt hen uit voor diner en dient huisdier op aan nietsvermoedend baasje IB

12 april 2018

07u02

Bron: The Guardian 281 Dieren In Zuid-Korea heeft een boze boer de hond van zijn buren vermoord omdat het onophoudelijke blaffen van het dier hem irriteerde. Alsof dat al niet erg genoeg was, nodigde de man het baasje van de hond en zijn familie uit voor een diner, waarbij hij hen het vlees van hun bloedeigen hond voorzette.

De boer (62) gaf zijn misdaad toe nadat een andere buurman de familie die eigenaar was van de hond, inlichtte over de gruwelijke feiten. De boer zou in een vlaag van woede om het geblaf van de hond een steen naar diens kop hebben gegooid, waarna het dier het bewustzijn verloor.

"Pas nadat de hond bewusteloos was, heeft hij hem gewurgd en later ook gekookt", reageert een politieagent uit de Zuid-Koreaanse stad Pyeongtaek. "Daarna nodigde hij zijn buren uit om het dier te komen opeten, inclusief het baasje."

Online petitie

De zaak kreeg wereldwijd aandacht nadat een dochter van het gezin eerder deze week een online petitie had gestart om ervoor te zorgen dat de dader zeker gestraft zal worden. Er zijn inmiddels al meer dan 15.000 handtekeningen ingezameld. "We zijn de hele stad rondgegaan om foto’s te verspreiden van onze vermiste hond", klinkt het. "Zelfs de dader had gezegd dat hij iets zou laten weten als hij onze hond vond...", klinkt het ontsteld.

Delicatesse

Hondenvlees werd lang gezien als een delicatesse in Zuid-Korea, maar de consumptie is sterk gedaald, aangezien de lokale bevolking honden steeds meer ziet als huisdieren. Bij jongere generaties is het eten van honden zelfs taboe geworden.

Door een vernieuwde wet staan er nu ook strengere straffen op dierenmishandeling in het land: overtreders kunnen tot twee jaar cel krijgen.