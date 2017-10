Man doodt hond, kookt hem en voedert hem aan andere hond 20u25

Bron: BBC, The Independent 0 getty De man, die met een persoonlijkheidsstoornis kampt, wurgde zijn vierjarige collie Jess met een leiband. Illustratiebeeld. Dieren Met een leiband wurgde de 27-jarige Ier Dominic O'Connor zijn vierjarige colliehond Jess. Hij bereidde het dier vervolgens "met enkele uien en een bouillonblokje" en voederde het aan zijn andere hond.

O'Connor, die aan een persoonlijkheidsstoornis lijdt, pleitte schuldig voor de rechtbank in Downpatrick. Hij verklaarde dat hij de dode hond in stukken sneed en aan zijn andere hond voederde. Het karkas van Jess dumpte hij in de haven. O'Connor vertelde gezondheidswerkers wat hij had gedaan, waarop hij bezoek kreeg van de politie. Een vriendin verklaarde in de rechtbank dat hij tegenover haar had bekend dat hij zijn hond had gedood. "Hij was er vrolijk over. Maar hij was niet bij zijn volle verstand". De man kent op 21 november zijn straf.