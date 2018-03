Man die hond Hitlergroet leerde, veroordeeld voor plegen van haatmisdrijf HR

21 maart 2018

18u14

Bron: The Daily Record, Metro 5 Dieren Een man die de hond van zijn vriendin de Hitlergroet aanleerde, is in Schotland veroordeeld voor het plegen van een haatmisdrijf. Mark Meechan plaatste de beelden op Youtube. De clip werd meer dan drie miljoen keer bekeken.

De man had de hond geleerd om te reageren op uitspraken als 'gas the Jews' en 'Sieg Heil'. Op die commando's stak de hond zijn rechterpoot in de lucht. Meechan plaatste de beelden op YouTube, waar ze al snel viraal gingen. Maar nadat er klachten kwamen over de inhoud, werd de politie ingeschakeld. De Schot werd in mei 2016 opgepakt voor de verspreiding van een ‘anti-Semitische en racistische’ video en beschuldigd van angst en paniek zaaien en het aanzetten tot haat op religieuze gronden.

Tegen de rechter verklaarde Meechan dat het allemaal om te lachen was. "De Holocaust is iets verschrikkelijks, maar door er grapjes over te maken, worden de gruwelijkheden minder pijnlijk", zei hij. Hij beweerde ook dat hij de video enkel maakte om zijn vriendin te irriteren. "Ze zei altijd hoe schattig hij was. Ik dacht: we veranderen hem in het minst schattige dat er is, een Nazi."

De rechter volgde die argumentatie niet. Hij verdenkt de man ervan dat hij met video meer bezoekers naar zijn andere YouTube-video's wilde lokken. Nadat de beelden online kwamen, had hij meer dan 41.000 volgers, terwijl dat er daarvoor nauwelijks 400 waren.

Nadat de rechtszaak eerder werd uitgesteld, is de man nu veroordeeld voor het plegen van een haatmisdrijf. Zijn straf wordt later bepaald.