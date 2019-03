Man breekt al zwemmend ijs om twee honden te redden DVDA

14 maart 2019

Timofey Yuriev was in New York (Verenigde Staten) aan het wandelen met zijn vrouw toen hij merkte dat er twee honden door een dun laagje ijs in een meer waren gezakt. De man aarzelde geen seconde en sprong het water in om de dieren te redden. Vooral om de tweede hond te halen, moest de man veel ijs breken. Gelukkig leerde Timofey ooit van zijn opa in Rusland hoe hij het best in ijswater kan zwemmen. Daardoor raakte hij met de twee honden snel weer veilig op het droge.