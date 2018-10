Man botst tijdens het zwemmen per ongeluk tegen haai: “Ik bleef hem slaan tot hij me losliet” IB

22 oktober 2018

00u03

Bron: Sydney Morning Herald 0 Dieren Tijdens een ochtendlijke zwempartij kwam een Australische mijnwerker per ongeluk tijdens een duik met een haai in contact. Het roofdier haalde onmiddellijk uit en greep de arm van de man, die het avontuur gelukkig nog na kan vertellen vanuit zijn ziekenhuisbed. “Ik verwijt de haai niets, ik was in zijn gebied. Dit was zijn instinctieve reactie.”

De 51-jarige Paul Kenny ging zaterdagmorgen zwemmen in de zee bij Samurai Beach in Port Stevens, ten noorden van de Australische stad Newcastle. “Toen ik mezelf nog een laatste keer in zee begaf en met mijn hoofd naar beneden in de golven dook, botste ik tegen de haai aan”, vertelt de man vanuit zijn ziekenhuisbed. “Ik wist niet dat de haai er was en kon hem ook niet zien aangezien ik omgeven was door wit kolkend water.”

"I put my head down and headbutted it and then it just grabbed me, and I just started punching it until it let go."



Surfer Paul Kenny describes the moment he was bitten by a bull shark off the New South Wales coast https://t.co/525fCnFi6n pic.twitter.com/dDat03kKHb ITV News(@ itvnews) link

De haai haalde naar het eerste contact onmiddellijk uit naar de arm van de man waar hij flink in beet. Instinctief begon Kenny de haai daarop te slaan om hem te doen loslaten. Op dat moment was de man, die en ervaren surfer is, zo’n vijftig meter van het strand verwijderd en bang. “Ik wist niet waar de haai precies was en ik vreesde dat hij voor mijn benen zou gaan. Ik bleef hem dus maar slaan en stompen tot hij losliet.”

Sterk verhaal

Gelukkig gebeurde dat niet en lukte het Kenny om terug naar de kust te komen, waar hij werd geholpen door mensen op het strand die de aanval zagen gebeuren. Nadat de bloeding gestelpt werd met een verband, werd onmiddellijk de ambulance gebeld, waarna de man naar het ziekenhuis werd overgebracht.

Kenny - die aan het naaktzwemmen geweest zou zijn - houdt twintig hechtingen en een sterk verhaal over aan het avontuur. De haai verwijt hij niets. “Ik was in zijn wereld. Hij ging gewoon zijn normale gang terwijl ik hem stoorde.”

Shark survivor Paul Kenny tells journos: “He didn’t try to eat me, he was just reacting to me bumping into him.” He said (with a laugh) “no comment” to question about whether he was swimming naked at the time on Samurai Beach! pic.twitter.com/nw78VeqHz0 Anthony Scully 📷 🎤🎥☕️(@ ajscully) link

Welke haaiensoort Kenny aangevallen heeft, weet de man niet precies, maar hij is wel zeker dat het niet om een grote witte haai gaat. Na de aanval werd het strand tijdelijk gesloten. Rangers gaan er vanuit dat het inmiddels weggehaalde karkas van een overleden walvis in de buurt extra haaien naar het gebied trok.