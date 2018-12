Man (42) neemt ‘mooie schelpen’ van zijn dochtertje mee naar huis en bekoopt dat bijna met z'n leven IB

Bron: Perth Now, New Zealand Herald 0 Dieren Na een dagje aan het strand van Quindalup, in het zuidwesten van Western-Australia in Australië heeft een familie uit Perth per ongeluk een van de meest giftige dieren ter wereld mee naar huis genomen: de blauwgeringde octopus. “Ik heb geluk dat ik nog leef.”

Sophie, het elfjarige dochtertje van de familie Pix had op het strand twee mooie schelpen gevonden, die vader Aaron achteloos in zijn broekzak stopte. Pas thuis kwam hij erachter dat in de schelpen twee dodelijke inktvissen, ter grootte van een golfballetje, verstopt zaten.

“Toen we thuis aankwamen en ik de schelpen wilde gaan schoonmaken, had ik plots een blauwgeringde octopus in m’n hand”, zegt vader Aaron, die niet wist dat hij op dat moment in gevaar was. Een tweede exemplaar zat met zijn tentakels tegen mijn been aan. “Ik zocht het dier op via Google en besefte pas toen dat we te maken hadden met zeer dodelijke inktvissen.”

“Geen pijnlijke, maar wel dodelijke beet”

De inktvis laat zijn ringen meestal alleen zien als hij zich bedreigd voelt en op het punt staat om zijn gif te gebruiken om zichzelf te verdedigen. “Blijkbaar is de beet niet pijnlijk, dus je weet waarschijnlijk niet eens dat je gebeten bent. Toch ben je binnen drie minuten dood", zegt de geschrokken vader, die na de vondst in het ziekenhuis werd opgenomen, maar met de schrik vrijkwam.

De man zegt aan de lokale media dat hij beseft dat hij zeer veel geluk heeft gehad. “Ik had op kerstavond voor de ogen van mijn kinderen kunnen sterven", zegt hij ongelovig. “En ik zou niet eens geweten hebben waaraan. Dat ik zomaar twee van die octopussen in m'n broekzak had, maakt me ongerust. Hoeveel mensen doen niet hetzelfde, zonder te weten welk risico ze lopen?”

Twee dodelijke incidenten

Deze zomer zijn er in Western-Australia al meerdere incidenten geweest met de dodelijke octopus. Een meisje dat op een strand aan het spelen was, nam net als de familie Pix, een schelp mee naar huis waar een exemplaar in verborgen zat. Gelukkig vond haar tante het dier op tijd bij het schoonmaken van de schelpen.

Het gif van de blauwgeringde octopus, dat wetenschappers tetrodotoxin genoemd hebben, verlamt de prooi, waardoor er geen zuurstof meer door het lichaam kan stromen. Het slachtoffer blijft wel bij bewustzijn, wat zorgt voor een zeer pijnlijke dood.

Tot nu toe heeft de blauwgeringde octopus twee dodelijke slachtoffers gemaakt in het land.