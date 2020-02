Mamahond en zes pups overleven als bij wonder in bittere kou en worden net op tijd gered ADN

21 februari 2020

12u47

Bron: Red Lake Rosie's Rescue 0 Dieren Een moeder kan ongelofelijke dingen als het om de bescherming van haar kinderen gaat. Ook in de dierenwereld. Nadat een straathond samen met haar zes hongerige pups in de sneeuw werd gevonden, bleek dat de puppy’s al drie weken oud waren. Hoe de mamahond erin slaagde in de bittere kou haar kleintjes in leven te houden, is een raadsel.

Hond Snowbelle werd samen met de zes kleine pups aangetroffen in de sneeuw nabij Red Lake, in de Amerikaanse staat Minnesota. Een familie stootte toevallig tijdens een wandeling in het bos op de honden. Rondom de viervoeter en haar kleintjes was de sneeuw gesmolten, doordat het gezinnetje dicht bij elkaar had gelegen om zo warm mogelijk te blijven. De lokale familie bracht de dieren met de auto naar dierenorganisatie Red Lake Rosie’s Rescue.

Daar ontdekten medewerkers dat Snowbelle zo uitgehongerd was dat ze geen melk meer produceerde. Het lijkt er dus op dat de redding van de honden geen moment te laat kwam. Na enkele dagen lekker warm vertoeven in de opvang en aangesterkt door gezonde voeding kon Snowbelle haar eigen pups weer opnieuw melk geven.



“Dit verhaal toont aan hoe belangrijk opvang en voeding voor dieren is in onze harde winters”, klinkt het bij Red Lake Rosie’s Rescue. “We hebben geen idee hoe Snowbelle en haar pups dit hebben kunnen overleven.”

Intussen hebben verschillende pups al een warme thuis gevonden. En ook Snowbelle, die met veel liefde wordt opgevangen door een gastgezin, wordt normaal gezien snel geadopteerd.