Mama is zich van geen kwaad bewust wanneer ze spelend zoontje filmt, maar schrikt als ze de beelden herbekijkt: zie jij waarom? kg

07 juni 2018

15u33

Bron: Daily Mail 4 Dieren Een moeder uit Florida kon haar ogen niet geloven toen ze een zelfgemaakt filmpje herbekeek. De mama had haar zesjarige zoontje gefilmd terwijl die speelde in de tuin, en zag pas later dat er al die tijd een alligator op de loer lag. Gelukkig kwamen moeder, zoon én alligator er met de schrik vanaf.

In het filmpje is te zien hoe de jongen ravot met een opblaaskrokodil, terwijl zijn moeder, Nicole Mojica, achter de camera staat. Alles ziet er perfect normaal uit, tot je dichterbij kijkt en merkt dat moeder en zoon in het oog worden gehouden door een onverwachte gast.

Achter één van de tuinstoelen zit namelijk een alligator. Hij is slechts enkele seconden in beeld en verroert geen vin, waardoor het zoontje noch zijn mama het beest opmerkten. Nochtans bevindt het beest zich op amper enkele meters van het duo.

Ironisch genoeg heeft Nicole het tijdens het filmen zelfs nog over “worstelen met alligators”, terwijl ze haar zoontje ziet spelen met de opblaaskrokodil.

Pas veel later kwam de mama het reptiel op het spoor. Tegenover een lokaal nieuwsstation legt ze uit dat ze de bruine tuinstoel plots zag bewegen, en toekeek hoe de alligator wegkroop richting het meer achter hun tuin ligt. Later zag ze tot haar grote verbazing in het filmpje dat de alligator al veel langer op de loer lag. Ze deelde het filmpje daarna op Facebook om mensen bewust te maken: "Ze zijn momenteel overal".

De vrouw ziet er achteraf wel de humor van in. "Er werd me altijd verteld dat alligators bang zijn van mensen en niet aanvallen of naderen tenzij ze uitgedaagd worden. Wel, deze leek gewoon een maatje nodig te hebben," schreef de mama, doelend op de opblaaskrokodil van haar zoontje. De vrouw laat wel weten dat ze voortaan extra waakzaam is, en haar kinderen pas laat buitenspelen nadat ze de tuin heeft gecontroleerd.

Alligators komen in Florida wel vaker voor. Ze vallen doorgaans geen mensen aan zonder provocatie, maar kunnen wel flink bijten en kunnen zo bijvoorbeeld gevaarlijk zijn voor kinderen.