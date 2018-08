Makenzie poseert met alligator voor haar afstuderen: "Hij is mijn grootste vriend" IB

Bron: Fox, New Zealand Herald 4 Dieren Een studente die geslaagd is aan de A&M-universiteit in Texas, heeft wel heel bijzondere afstudeerfoto’s laten maken. De 21-jarige Makenzie Alexis Noland poseerde in haar speciale afstudeerkleding naast de grote alligator Big Tex die 450 kilo weegt.

De vrouw bouwde tijdens haar stage van een jaar in het krokodillenpark Gator Country in Beaumont, Texas, een bijzondere band met het reptiel op. “Het duurde een paar weken voordat hij me aardig begon te vinden”, zegt de vrouw over de onwaarschijnlijke vriendschap. “Het is zoals met je hond: hij behandelt jou goed als jij hem goed behandelt”, zegt ze. “Hij is een van mijn beste vrienden hier”, legt de vrouw uit. “Daarom wilde ik op dit moment met hem op de foto.”

Big Tex werd in 2016 gevangen en naar het park overgebracht, nadat hij ‘iets te vriendelijk geworden was’. Doordat mensen de aligator constant eten aanboden, was hij volgens het park “zijn natuurlijke angst voor mensen kwijtgeraakt”.

Parkbaas Arlie Hammond, die de foto’s maakte, houdt Makenzie en haar geliefde alligator goed in het oog wanneer ze met elkaar bezig zijn. Hij is trots op zijn pupil, die vrijdag afstudeert met een diploma wildlife ecologie. De vrouw hoopt een baan te vinden in de Zoo van Dallas, maar zal altijd ‘haar’ alligator Big Tex blijven bezoeken.