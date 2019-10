Madrid maakt komaf met parkieten: vogels worden op “humane wijze” geslacht AW

08 oktober 2019

17u35

De Spaanse hoofdstad Madrid is zijn meest kleurrijke bewoners beu. De stad kampt met een teveel aan monniksparkieten, kleurrijke vogels die wat weg hebben van een papegaai. Daarom zullen de kleine vogels "op humane wijze" geslacht worden.

Voordat het bezit van parkieten acht jaar geleden verboden werd in de Spaanse hoofdstad, werden de kleurrijke vogels geïmporteerd vanuit Argentinië. De situatie liep al snel uit de hand. Terwijl er in 2005 nog maar 1.700 kleurrijke parkieten in Madrid rondvlogen, waren dat er in 2016 al 9.000. Dit jaar werden er maar liefst 12.000 parkieten geteld.

De explosieve groei van het aantal monniksparkieten heeft tal van negatieve gevolgen volgens het stadsbestuur, en niet alleen voor de inwoners van Madrid. Zo concurreren ze met andere inheemse vogels wat eten betreft. Daarnaast zorgen ze voor (geluids)overlast, en verwoesten ze de stadsvegetatie bij hun zoektocht naar materiaal om hun enorme nesten te bouwen. “Na verloop van tijd kunnen die nesten wel tot 200 kilogram gaan wegen”, aldus het stadsbestuur. Een enorm gewicht voor de takken waarop de vogelnesten steunen waardoor het gevaar bestaat dat ze op een ongelukkig moment naar beneden storten.

Daarnaast zijn er nog enkele gezondheidsgevaren: parkieten kunnen ziektes zoals salmonella en de vogelgriep doorgeven aan mensen.

Eliminatie

Om de vogels uit de weg te ruimen, zal het stadsbestuur samenwerken met de dierenorganisatie BirdLife. “Samen zullen we een plan bewerkstelligen om het aantal parkieten in te perken en te controleren”, zegt Borja Carabante, vertegenwoordiger van het departement Milieu en Omgeving in Madrid.

Hoeveel parkieten exact geëlimineerd zullen worden is niet duidelijk.