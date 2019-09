Machtige Tyrannosaurus wist het hoofd koel te houden met ingebouwde ‘airco’ AW

05 september 2019

20u58

Bron: Science Daily 0 Dieren Reusachtig, massief en een actief roofdier. Dat zijn enkele (uiterlijke) kenmerken die de Tyrannosaurus rex, de koning van het dinorijk, omschrijven. De combinatie van die kenmerken zorgde er wel voor dat de T-rex het meer dan eens warm had, en via een efficiënte manier moest afkoelen. Daar dienden de holtes op zijn hoofd voor, stellen wetenschappers nu in het vaktijdschrift The Anatomical Record

Dankzij oude fossielen van Tyrannosaurussen en nauwgezet onderzoek, wisten wetenschappers inmiddels dat de T-rex twee holtes bovenop zijn schedel had. Die kregen de wetenschappelijke benaming ‘dorsotemporal fenestra’ en zouden gediend hebben om zijn krachtige kaak te openen.



“Vreemd”, vonden enkele wetenschappers die theorie. “De spier zou uit de kaak komen, een draai van 90 graden maken om bovenop de schedel uit te komen?” Daarom bundelden onderzoekers van de University of Missouri, Ohio University en de University of Florida hun krachten, op zoek naar een betere verklaring voor de mysterieuze holtes in de schedel van de T-rex.

Alligators

Vermits de Tyrannosaurus niet meer bestudeerd kan worden, moesten de onderzoekers zich tevreden stellen met de alligator als levend studieobject. Alligators hebben soortgelijke holtes bovenop hun hoofd, en zijn koelbloedig waardoor hun lichaamstemperatuur afhankelijk is van hun omgeving. Er heerst onder wetenschappers evenwel nog enige discussie of dinosauriërs, waaronder de T-rex, niet koel- dan wel warmbloedig waren. Deze studie sluit alvast aan bij de theorie dat ze koelbloedig waren.

Gewapend met warmtebeeldcamera’s en een flinke portie lef – alligators zijn niet makkelijk te benaderen en levensgevaarlijk – hebben de onderzoekers voldoende ‘foto’s’ van de reptielen geschoten.

Daaruit bleek al snel dat alligators zichzelf trachten op te warmen in een koele omgeving en vice versa, met behulp van de twee holtes op hun hoofd. “We merkten dat ze gloeiden in een koude omgeving. Dat gaf aan dat de lichaamstemperatuur van de alligator stilaan steeg”, aldus Kent Vliet van de University of Florida. “En wanneer het buiten warmer werd, kleurden de holtes donker op de foto’s. Alsof ze werden aangezet ter verfrissing.”

Tenslotte werden de warmtebeeldgegevens van de alligators vergeleken met fossielen van de T-rex en andere dinosaurussen. Hierdoor konden onderzoekers zien hoe de twee holtes doorheen de jaren evolueerden.

Bloedvaten

De wetenschappers besluiten dat het logischer is dat de dorsotemporal fenestra – de holtes bovenop de schedel van de Tyrannosaurus – bestonden uit kleine bloedvaten. Die zouden ervoor gezorgd hebben dat de indrukwekkende T-rex niet oververhit raakte tijdens een vermoeiende jachtpartij.