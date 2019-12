Euro-Premium Gesponsorde inhoud Maak van kerst de mooiste tijd van het jaar, ook voor je hond!



Aangeboden door Euro-Premium

03 december 2019

09u00 0

In december dalen de temperaturen al eens onder het vriespunt en zijn de dagen kort en donker. Gelukkig is er de kerstperiode om ons op te warmen! De vele lichtjes, feestelijke versiering en gezellige avonden met vrienden en familie maken van de feestdagen de mooiste tijd van het jaar. Vergeet echter niet je harige vriend, want ook voor je hond is dit een bijzondere tijd. Met deze tips maak je er ook voor hem een sfeervolle en vooral stressvrije periode van.

Oh dennenboom…

De kerstboom is hét symbool voor kerst in de meeste gezinnen. Samen een boom uitkiezen en versieren is bij velen een jaarlijkse traditie. Maar voor je huisdier is een kerstboom vooral een gevaar. Zorg daarom dat je onderin zeker geen breekbare versiering hangt. Pas ook op met de naalden van de boom, want deze zijn giftig voor honden. Geregeld de afgevallen naalden weghalen is een must. Denk daarnaast goed na voor je maretak, hulst of kerstster in huis haalt: ook deze planten zijn zeer giftig voor je hond. Wil je ze toch? Zet ze dan buiten het bereik van je viervoeter.

De mooie lichtjes

We steken massaal kaarsen aan tijdens de donkere kerstperiode. Niks zo gezellig als al die kleine dansende lichtjes in huis! Maar opgepast met de kwispelende staart van je hond. Een ongeluk is snel gebeurd, dus zet kaarsen ver weg van je huisdier. Wanneer je de open haard aansteekt voor warmte en gezelligheid, denk dan ook aan de veiligheid van je hond en zet er een scherm voor.

Een waar feestmaal

Het is zo verleidelijk: je harige vriend snel een stukje vlees geven tijdens het kerstdiner. Maar doe het toch liever niet. Ons bereid vlees is vaak te vet en er kunnen splinters van de botjes loskomen en schade veroorzaken in zijn muil of keel. Houd hem ook ver weg van de chocolade, want hoewel honden het ook lekker vinden, is het goedje voor hen zeer giftig. Wil je je trouwe huisgenoot toch verrassen met een eigen feestmaal? Met kwalitatief voer verwen je hem elke dag en wil je toch een extraatje, kies dan voor een lekkere, gezonde snack.

Knallende feesten

Vuurwerkknallen komen bij honden dubbel zo hard binnen als bij ons. Geen wonder dat ze daar behoorlijk bang door worden. Bereid je viervoeter daarom goed voor en neem zoveel mogelijk stress weg. Ga overdag met hem wandelen, zodat hij zich goed kan uitleven. Laat hem een vertrouwd plaatsje in huis opzoeken, vaak is dat zijn mand of bench. Hou je hond binnen na 22u en sluit de gordijnen om de lichtflitsen buiten te houden. Zet de tv of radio aan op de achtergrond als afleiding. Merk je dat hij toch angstig wordt? Spreek hem dan rustig toe, masseer hem eventueel zachtjes en blijf vooral zelf kalm. Als hij jouw zelfvertrouwen in de situatie opmerkt, zal hij zelf misschien ook minder stress ervaren.

Alle honden verdienen prettige feesten

We zijn allemaal in de weer om onze eigen hond in de watten te leggen tijdens de koude en soms stresserende feestdagen. Maar elke hond verdient wat meer verwennerij in deze periode. Want je trouwe viervoeter is zoveel meer dan een huisdier. Voor veel mensen is hij zelfs van levensbelang, denk maar aan een blindengeleidehond.

Dogs4Blind zorgt ervoor dat jongeren tussen 12 en 18 jaar een goed opgeleide blindengeleidehond krijgen. Euro-Premium steunt Dogs4Blind en doneert per verkochte zak hondenvoeding een bijdrage aan deze organisatie. Je verwent dus niet alleen je eigen hond met lekkere en gezonde voeding, maar je steunt ook een bijzonder mooi goed doel! Je vindt de beste voeding en snacks voor jouw viervoeter op www.europremium.be.