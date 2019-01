Maak kennis met Thandie, de gorillababy van Zoo Antwerpen Dieter Lizen HA

15 januari 2019

12u28

Bron: Eigen berichtgeving, Belga 0 Dieren De babygorilla in de Zoo van Antwerpen heeft twee maanden na haar geboorte een naam gekregen. Wie op kraambezoek kwam bij de gorillafamilie kon zijn favoriete naam achterlaten.

De verzorgers van de mensapen kozen samen met peter Jelle Cleymans een shortlist van acht namen uit de honderden inzendingen, allemaal beginnend met de letter ‘T’. Daaruit werd dan de beste geselecteerd. Tai-Mook was een van de suggesties die de shortlist haalde, net als Tukutu, Swahili voor ‘ondeugend’, maar de uiteindelijke keuze viel op Thandie.



“Thandie betekent ‘geliefd’, maar dat is ze nu al bij alle Antwerpenaren en alle bezoekers van de Zoo, denk ik”, reageerde een fiere peter Jelle Cleymans.

Het kleintje is een meisje en lijkt goed en wel in de gorillagroep te zijn opgenomen. De moeder is Mayani, de vader zilverrug Matadi. Voor de 17-jarige Mayani is het de tweede baby. De geboorte en opvoeding moeten als voorbeeld dienen voor Mambele, het andere kweekvrouwtje in de groep, die nog nooit moeder werd.



De Zoo van Antwerpen neemt deel aan het kweekprogramma van de westelijke laaglandgorilla, waarvan er nog maar 90.000 exemplaren in het wild over zijn.

In dit filmpje zie je hoe de naam gekozen werd:

