Maak kennis met de honden op de frontlijn van de anti-stroperij Hoe honden een cruciale rol spelen in de strijd ADN

17 maart 2018

13u33

Bron: The Independent, Animals Saving Animals 231 Dieren In Afrika gaan niet alleen de leeuwen op jacht voor hun prooi, ook mensen trekken gewapend op pad in de hoop rijk te worden met het doden van neushoorns. Steeds vaker worden nu honden ingezet om stropers te traceren en indien nodig ferm hun tanden in de criminelen te zetten. Welkom in de wereld van de anti-stroperij hondenpatrouilles. Waar de dieren zich inzetten voor de dieren.

Een typische avond in Zimbabwe. Polaris, een gespierde Mechelse herder wordt losgelaten. Hij wordt op de voet gevolgd door zijn speurmaatje Rogue. Hun baas Samuel volgt. De honden traceren stropers die hun slag willen slaan en niet veel later vinden ze die ook. De stropers panikeren, laten hun spullen – inclusief hun wapens en ammunitie – vallen en gooien zich op hun knieën. Nog voor de nacht is gevallen, heeft het anti-stroperijteam een bende killers gevat.

Het brein achter deze simpele, maar bijzonder effectieve inzet van honden om stroperij tegen te gaan is Daryll Pleasants, die acht jaar lang als hondentrainer werkte bij het Britse leger. Na een reis naar het Ol Pejeta Conservancy in Kenia, waar hij hondenteams hielp bij hun training, realiseerde hij zich wat een ongelofelijk verschil honden kunnen maken. In 2016 richtte hij ‘Animals Saving Animals’ op, dat nu volop honden traint voor de strijd tegen stroperij wereldwijd.

Dat stroperij een big business is, is wel duidelijk. Een hoorn van een neushoorn kan véél geld opleveren en de vraag ernaar is groot, vooral vanuit Vietnam en China. In de afgelopen tien jaar werden meer dan 7.000 Afrikaanse neushoorns illegaal vermoord voor hun hoorns. En ondanks maatregelen blijft de toestand kritiek. In Zuid-Afrika werden vorig jaar 1.028 neushoorns gedood, het vijfde jaar op rij dat meer dan 1.000 neushoorns werden afgeslacht.

Maar de introductie van anti-stroperijhonden heeft een echt verschil gemaakt. In de laatste twee jaar werden in Ol Pejeta in Kenia slechts twee neushoorns gedood. En het is niet toevallig dat Sudan, de allerlaatste mannelijke witte neushoorn op aarde, hier de klok rond beschermd wordt door viervoeters.

Honden zijn van nature uit effectieve jagers. Met hun fantastische neus en snelheid kunnen ze stropers snel vinden en de rangers in conservatieparken alarmeren. Pleasants werkt vooral met de Mechelse Herdershond, omwille van hun behendigheid, intelligentie en bijtkracht. Dankzij hun hulp zijn anti-stroperijteams veel beter uitgerust om ’s nachts – wanneer stropers het liefst op pad gaan – de jacht in te zetten. Er is geen enkele technologie die het beter doet.

Honden inzetten in de strijd tegen stroperij is niet nieuw, maar vroeger hadden ze een andere rol. “De honden in Afrika werden getraind in één discipline”, legt Pleasants uit. “Zoeken, traceren of aanvallen. De honden die ik train kunnen dat allemaal, waardoor ze ongelofelijk effectief zijn.” Het succes van zijn honden in Kenia wordt nu gerepliceerd in andere landen. Intussen wordt al in vijf Afrikaanse landen gewerkt met honden van Animals Saving Animals, met succes.