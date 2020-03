Luipaardwelpje wordt geadopteerd door leeuwin, maar sterft uiteindelijk toch aan geboorteafwijking AW

02 maart 2020

11u16

Bron: Ecosphere 0 Dieren De biologen van het nationaal park in de Indiase deelstaat Gujarat hebben een zeldzame adoptie gedocumenteerd. In het Gir Forest National Park spotten ze een leeuwin met drie welpjes waarvan eentje met opvallende vlekken, het ging immers om een luipaardwelpje. Bijzonder, want leeuwen en luipaarden zijn niet de beste vrienden.

Normaal zijn leeuwen en luipaarden continu met elkaar aan het wedijveren voor voedsel en territorium. Dat vertelt Stotra Chakrabarti, een onderzoeker aan de University of Minnesota. “Het is een eeuwigdurend gevecht”, zo staat te lezen in het verslag van Chakrabarti in het vaktijdschrift Ecosphere.



Toch slaagde een jonge leeuwin van het Gir Forest National Park erin om de vijandelijkheden achterwege te laten, en ontfermde ze zich over een luipaardwelpje van twee maanden oud, met helblauwe ogen. Ze behandelde hem identiek hetzelfde als haar andere twee welpen die ongeveer even oud waren.

Kortstondige relatie?

In eerste instantie geloofden de biologen en parkwachters dat de relatie tussen moederleeuw en luipaardwelp van korte duur zou zijn. In het Ngorongoro-reservaat in Tanzania werd immers ook al ooit een leeuwin gespot met een luipaardwelp. Maar dat welpje werd na één dag alweer achtergelaten. “Maar dit keer bleef het duren”, getuigt Chakrabarti over de Indiase leeuwin.



En zo was het team van Chakrabarti anderhalve maand lang getuige van de merkwaardige gezinssituatie. “De leeuwin zorgde voor het luipaardwelpje alsof het haar eigen nakomeling was.” Ze ging voor hem jagen, voederde hem vervolgens delen van het vlees en verzorgde hem.

Ook de overige twee welpen beschouwden het jonge luipaard niet als een vreemde eend in de bijt, maar verwelkomden hem hartelijk en ze speelden enthousiast met elkaar. Ook dat is opmerkelijk want een leeuwenwelp is bijna twee keer zo groot als een luipaardwelpje.

Chakrabarti en zijn collega’s waren uitzinnig over hun bevindingen en hadden het luipaardwelpje graag zien opgroeien tussen de leeuwen. “Maar dat mocht niet zijn”, aldus Chakrabarti. Anderhalve maand of 45 dagen later vond het onderzoeksteam het luipaardwelpje dood bij een waterpoel. Uit onderzoek blijkt dat het welpje daar wellicht gestorven is aan een hernia, waar hij mee geboren was.