Luipaard zet stadswijk op zijn kop: zes gewonden, dier pas na urenlange strijd gevat

01 februari 2019

Bron: AD.nl, CNN 3 Dieren Een verdwaald luipaard heeft vandaag zes mensen verwond in een woonwijk in India. Dat gebeurde nadat het roofdier was gesignaleerd in een woning en er een klopjacht werd geopend. Het duurde uiteindelijk meer dan zeven uur voor het dier kon gevat worden.

Het wilde dier dook plotseling op in Lamba Pind, een historische en residentiële wijk van de stad Jalandhar, in de Noord-Indiase deelstaat Punjab. Inwoners alarmeerden de politie, die de plaatselijke boswachters waarschuwde.

Toen zij hem probeerden te vangen met een net, beet het wilde dier een van hen en zette het al vluchtend ook nog zijn klauwen in twee collega's. Een wijkbewoner die doodsbang stenen naar het dier had gegooid, werd ook gegrepen - alsook twee omstanders.



De slachtoffers kwamen er al bij al goed vanaf, de verwondingen waren niet levensbedreigend, verklaarde woordvoerder Kuldip Kumar van de boswachters achteraf.

Urenlang

Het duurde uren voor het luipaard gevangen werd. Naar verluidt werden meerdere verdovingspijlen afgeschoten, maar die konden het beest niet verschalken. Lokale bronnen spreken van minstens zeven zenuwslopende uren.



Uiteindelijk vluchtte het dier een gebouw binnen waar een in wilde dieren gespecialiseerde dierenarts het immens sterke beest wel wist te verdoven.

Opnieuw vrij

Daarna werd het luipaard teruggebracht naar zijn soortgenoten in een nabijgelegen natuurreservaat. Als het dier van zijn schrik bekomen is en zelf niet verwond blijkt, zal het terug in het wild worden vrijgelaten.

Conflicten tussen mens en dier nemen toe in het overbevolkte India doordat mensen zijn gaan wonen in gebieden in de buurt van en zelfs in natuurreservaten.