Luipaard verschanst zich in kinderdagverblijf in India

Bron: Hindustan Times, India Times 1 EPA Archieffoto van een reddingsactie in januari 2015, toen een luipaard zich in de slaapkamer van een woonhuis verschanste in de stad Guwahati. Omdat hun natuurlijke habitat door de groeiende menselijke bevolking wordt ingeperkt, komen luipaarden in India steeds vaker met mensen in aanraking in drukbevolkte gebieden. Dieren Een luipaard is deze morgen in een huizencomplex in India binnengedrongen. Het dier veroorzaakte grote paniek en verschanste zich uiteindelijk in een kinderdagverblijf. Pas twaalf uur later kon het dier worden geneutraliseerd en uit het gebouw worden verwijderd. Bij de reddingsactie raakte niemand gewond, ook de luipaard overleefde het.

De luipaard, een vrouwelijke welp, was waarschijnlijk verdwaald. Ze was ook bijna helemaal uitgedroogd. Nadat de rangers van het Sanjay Gandhi National Park in Borivali haar met behulp van verdovingspijltjes in slaap hadden gebracht, werd ze dan ook direct aan een vocht inbrengend infuus gehangen. De feiten vonden plaats in Andheri in de miljoenenstad Mumbai.

Bekijk hier hoe de luipaard het complex binnendringt:

De bewoners van het complex werden allemaal geadviseerd om binnen te blijven zolang het dier niet gevangen was. “We hebben nog nooit eerder een luipaard hier gezien”, zegt een van de inwoners. “Maar we waren niet bang. We moesten de hele dag binnenblijven, zodat de rangers en de politie het gebied konden afzetten. De luipaard viel niemand aan.”

Het dier is waarschijnlijk afkomstig uit de Aarey Kolonie, waar meerdere luipaarden in het verleden gespot zijn. “Vaak zijn verdwaalde luipaarden agressief en eten ze pluimvee, geiten en zelfs zwerfhonden. Het is opmerkelijk dat dit luipaard zo ver heeft gelopen en zich in een door mensen zo dicht bevolkt gebied heeft begeven”, zegt activist Pawan Sharma van de Reqink Association for Wildlife Welfare in de India Times.

Uiteindelijk werd het dier, dat via de camera van het kinderdagverblijf in de gaten kon worden gehouden, rond half zeven ’s avonds geneutraliseerd met behulp van verdovingspijltjes. Daarna werd het voor verzorging overgebracht naar het park in Borivali.

12 hours later, leopard at Mumbai’s Sher-e-Punjab caught, reports @ChatterjeeBadri READ: https://t.co/9usF2fq56N pic.twitter.com/jxZdYGYgi2 HTMumbai(@ HTMumbai) link