Luipaard dat in 9 meter diepe put valt gered in India

00u13

Bron: Reuters, Twitter, ndtv.com 0 REUTERS De vrouwelijke luipaard zit vast op de bodem van de negen meter diepe put. Dieren In India is een vrouwelijk luipaard gered nadat het in een drooggevallen put gevallen was in een woonwijk in de stad Guwahati in de noordoostelijke staat Assam. De reddingsoperatie duurde zo’n twee uur.

Op woensdag viel het dier zo’n negen meter naar beneden de put in, nadat het in de wijk terecht kwam. Het dier werd gefilmd terwijl ze grommend naar boven keek terwijl de politie probeerde uit te zoeken hoe ze de luipaard het beste konden bevrijden.

(lees verder onder de video)

Forest officials transfer a leopard to a zoo after tranquilising and rescuing it from a well in India's northeastern state of Assam pic.twitter.com/CJ5cKhz0kY — AFP news agency (@AFP) December 14, 2017

Rangers neutraliseerden het luipaard uiteindelijk via verdovingspijltjes, waarna een dierenarts gehuld in een veiligheidsharnas en met behulp van een ladder de put afdaalde. Hij legde een touw om het enorme dier heen, waarna het door de mensen boven, onder wie mensen uit de buurt, voorzichtig omhoog getrokken werd. In totaal nam de reddingsoperatie zo’n twee uur in beslag.

REUTERS De dierenarts haalt het luipaard met behulp van de bewoners en de rangers naar boven.

Nadien werd het luipaard in een kooi naar een dierentuin in de buurt gebracht, waar het werd onderzocht. Uiteindelijk bleek dat het aan haar val geen verdere verwondingen had overgehouden.

Eerder deze maand vond in dezelfde staat al een incident met een luipaard plaats. Dat dier bracht het er minder goed vanaf dan dit vrouwtje. In het dorpje Dibrugarh werd een luipaard door een boze menigte afgeslacht en opgegeten nadat het dier een oudere vrouw had gedood toen het in het dorpje terecht kwam. Toen de dorpelingen met het dier klaar waren, was er nog slechts een poot van het luipaard over.

AFP Het verdoofde luipaard wordt naar boven gehesen.

REUTERS Uiteindelijk wordt het verdoofde luipaard in een kooi afgevoerd naar een dierentuin in de buurt.