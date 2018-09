Luipaard bijt meisje (5) dood in Nepal, politie start klopjacht kg

11 september 2018

10u12

Bron: Belga 0 Dieren De politie in Nepal is vandaag een grote klopjacht gestart naar een luipaard dat een vijfjarig meisje gedood heeft. Dat meldt de politie. Verschillende agenten en boswachters kammen de regio uit op zoek naar het dier.

"Het meisje was maandag met haar twee zussen een snack aan het eten in Kimdanda, in het zuiden van het land, toen het dier haar aanviel", zo zegt Nawaraj Malla, politiewoordvoerder van het Arghakhanchi-district. De twee zusjes alarmeerden de moeder, die in de buurt was. Het lichaam van het meisje werd vlakbij gevonden.



"Er is een team van agenten en boswachters gemobiliseerd om het dier te vangen", meldt de woordvoerder. Het luipaard zou al een tiental kinderen gedood hebben de afgelopen jaren.