Luipaard bijt biddende monnik dood in India, politie start klopjacht

14 december 2018

11u53

Bron: Reuters 2 Dieren De Indiase politie houdt een klopjacht nadat een luipaard gisteren een biddende monnik doodde in de staat Maharashtra. Verschillende agenten en boswachters kammen de regio uit op zoek naar het dier.

Een luipaard beet gisteren een boeddhistische monnik dood, die zich in het Tadoba Andhari Tiger Reserve had teruggetrokken om er te mediteren. Twee andere monniken zagen alles gebeuren. Zij konden ontkomen en verwittigden de politie, die het zwaar toegetakelde lichaam van de monnik vond.

Het bos waar de monnik mediteerde, is een beschermd luipaardengebied. Toch probeert een team van agenten en boswachters het dier te vangen om te verhinderen dat het in de toekomst opnieuw zou toeslaan. In hetzelfde gebied waar de monnik om het leven kwam, doodde een luipaard de afgelopen maand vier andere mensen, zo bericht persagentschap Reuters.

In India gebeuren regelmatig gelijkaardige incidenten. Vorige maand doodde een luipaard in de staat Gujarat nog een vrouw en twee kleine meisjes. Drie rangers brachten toen een deel van de nacht door in een kooi in de jungle om het dier te lokken. Helaas hadden de mannen geen geluk en liet het luipaard zich niet verleiden.

