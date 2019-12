Luidsprekers misleiden vissen en helpen bij het herstel van beschadigd koraal AW

04 december 2019

12u55

Bron: Scientias, University of Bristol 0 Dieren Het gaat niet goed met het koraal, dat is niets nieuws. Gelukkig hebben onderzoekers een nieuwe manier gevonden om beschadigd koraal te helpen bij het herstel. Luidsprekers kunnen jonge vissen immers doen geloven dat beschadigd koraal kerngezond is waardoor het ecosysteem hersteld kan worden.

Luidsprekers plaatsen in het midden van zwaar beschadigd koraal, het is een innovatief trucje dat enkele wetenschappers aan de University of Bristol uithaalden. En het werkte. Jonge vissen werden voor de gek gehouden en trokken in groten getale naar aangetaste koraalriffen. Belangrijk want “vissen zijn cruciaal voor het functioneren van koraalriffen als gezonde ecosystemen”, verklaart onderzoeksleider Tim Gordon.

Spookachtig stil

Terwijl gezond koraal alle kleuren van de regenboog heeft, verbleekt beschadigd koraal. Maar het verschil tussen gezonde en beschadigde koraalriffen zit ‘m niet alleen in de kleur: wanneer koraal verbleekt, wordt het er “spookachtig stil”.

Hoe dat komt? “Alle garnalen en vissen verdwijnen”, aldus Gordon. En door het gebrek aan geluid, blijven andere vissen ook weg: stilte voorspelt weinig goeds. Maar met behulp van luidsprekers konden onderzoekers de stilte doorbreken en vissen terug naar ‘de onheilsplek’ lokken.

Dat gebeurde natuurlijk niet met rock- en/of popmuziek, maar wel met het ‘gebrom en gegrom’ van garnalen en vissen. “Zij vormen samen een biologisch geluidslandschap”, aldus onderzoeker Steve Simpson. Dat geluidslandschap lokte verschillende soorten vissen. Eenmaal gearriveerd in het beschadigde rif, besloten de vissen om er zich te vestigen.

Hoe dat precies helpt bij het herstel van beschadigd koraalrif? “Vissen helpen bij het herstel door het rif schoon te maken en ruimte te creëren voor koralen zodat ze er opnieuw kunnen groeien”, volgens Gordon.

(Lees verder onder de foto)

Klimaatverandering, overbevissing en watervervuiling

De wetenschappers relativeren evenwel: luidsprekers plaatsen is dan wel een veelbelovende techniek, het biedt geen antwoord op de klimaatverandering, overbevissing en watervervuiling. “In combinatie met andere maatregelen zouden we het herstel van ecosystemen wel kunnen versnellen”, besluiten de onderzoekers.

‘Verbleking’ van Groot Barrièrerif

Koraalriffen bestaan uit talrijke koralen; kleine diertjes die lijken op zeeanemonen. In werkelijkheid gaat het om poliepjes met een ring van tentakels rondom de mond. Met die tentakels filteren de koraalpoliepen algen en andere diertjes uit het water. Maar hogere watertemperaturen zorgen ervoor dat die algen - de voornaamste voedselbron van koralen - verdwijnen waardoor het koraal verbleekt. Maar liefst twee derde van het Groot Barrièrerif, ‘s werelds grootste koraalrif, zou te maken hebben met zulke ‘verbleking’. Grote stukken van het koraal gingen dood of raakten beschadigd en verloren hun kleur grotendeels, vandaar de term.