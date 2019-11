LIVE. Welke namen krijgen de babypanda's? Redactie

14 november 2019

In het Waalse dierenpark Pairi Daiza worden vandaag tijdens een plechtige ceremonie de namen onthuld van de schattige babypanda’s die er op 8 augustus geboren werden. Daarvoor riep het park de hulp in van het publiek, dat kon stemmen. De shortlist werd opgesteld door het team van panda-experts in Pairi Daiza en de Chinese ambassade van België. De ceremonie waarin de dieren - voorlopig Baby Girl en Baby Boy genoemd - hun definitieve naam krijgen, kan je hier live bekijken.