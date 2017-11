Little Mama, 'oudste chimpansee ter wereld' is overleden IB

Bron: Twitter, wpdf.com 1 rv/@LionCountry Little Mama stond erom bekend altijd een knuffeldier bij te hebben en op koele ochtenden graag wat dekentjes bij de hand te hebben. “There was nowhere else on this earth that Little Mama could have possibly been more loved or cared for than here at Lion Country Safari,” said Tina Primate Curator at LCS. #RIPLittleMama pic.twitter.com/kXBiOdxd17 Lion Country Safari(@ LionCountry) link Dieren In de Verenigde Staten is de oudste chimpansee ter wereld, die in gevangenschap leefde, overleden. ‘Little Mama’, zoals de aap bij haar verzorgers en publiek bekend stond, was achter in de zeventig. De primaat stond erom bekend dat ze altijd en overal een knuffel bij zich had en dat ze op koele ochtenden graag onder een dekentje zat.

De laatste weken ging de gezondheid van de vrouwelijke aap hard achteruit en uiteindelijk stierf ze aan nierfalen. Little Mama was al sinds 1967 in het dierenpark Lion Country Safari. Voordien werd ze waarschijnlijk als huisdier gehouden en trad ze op. “Ze had een speciaal plekje in het hart van iedereen die het voorrecht had haar ooit te mogen ontmoeten."

It is with overwhelming sadness to share that our beloved Little Mama, the oldest living chimpanzee on record, passed away today at age 79. Follow along tomorrow as we honor her life (via social media).. pic.twitter.com/UQ2pNcSQt4 Lion Country Safari(@ LionCountry) link

"Mama was speciaal. Het helpt om te denken dat ze altijd bij ons zal zijn, in onze harten en in onze herinneringen. Ik zal nooit vergeten hoe ze naar haar verzorgers keek. Met zulk plezier en zulk vertrouwen – en met een soort dwang, als je een traktatie vast had, die ze graag wilde hebben", zegt Tina Cloutier Barbour van het dierenpark. "Nergens anders ter wereld kon ze meer geliefd zijn of beter verzorgd worden dan hier in Lion Country Safari."

"Working w/ Little Mama was the greatest honor of my life. Truly the kindest soul I think I've ever met or will ever meet. The world shines a little less bright without her. You be good Mama, I love you, and I'll see you later" Jordan H, Chimp Keeper. #RIPLittleMama pic.twitter.com/pRJBYI9o4A Lion Country Safari(@ LionCountry) link