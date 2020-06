Linke boel voor honden: “Eikenprocessierupsen kruipen nu uit grond omhoog” Eric Reijnen - Rutten

14 juni 2020

08u22

Eric Reijnen - Rutten

De eikenprocessierupsen kruipen in toenemende mate uit de grond omhoog. Dat is linke boel voor honden, omdat de rupsen daardoor vaak laag in struikgewas en op boomstammen zitten en een lik met de tong voor honden fataal kan zijn. Die waarschuwing geeft de Nederlandse eikenprocessierupsexpert Silvia Hellingman.

Het Nederlandse kenniscentrum ‘Eikenprocessierups’ heeft geconstateerd dat er dit jaar in ongeveer 30 procent van de eiken in Nederland processierupsen zitten. Vorig jaar werd een percentage van 55 procent gemeten. Maar experte Silvia Hellingman waarschuwt voor te vroeg juichen.

“Nog niet overal uit de grond”

Onderzoek vorig jaar leerde dat veel rupsen de grond in kruipen, daar overwinteren en nu weer bovengronds komen. “Niet overal zijn ze nog uit de grond’’, stelt Hellingman. Zij noemt het ‘risico reëel aanwezig’ dat hoewel er minder rupsen in de bomen zitten, de overlast daardoor toch net zo groot wordt als vorig jaar. Toen hadden zeker in het oosten van Nederland heel veel mensen last van jeuk en huidirritaties en gingen duizenden ermee naar de huisarts. Ook in België was er overlast.



De eikenprocessierups krijgt in juni honderdduizenden brandhaartjes, die verwaaien en zich in de huid boren. Als honden die haren op de tong krijgen, kunnen ze er enorme bloedwonden ontwikkelen. Ook bij mensen kan een aanraking met de brandharen tot ontstekingen leiden.

“Rupsen tussen onkruid is erg gevaarlijk voor honden. Die zijn niet direct zichtbaar’’, stelt Hellingman. “Beter waakzaam blijven dan voor verrassingen komen te staan.”

Onweer

Het Nederlandse kenniscentrum komt overigens ook geregeld eikenprocessierupsen tegen die ver van een eik ‘in processie’ aan de wandel zijn. Ze zitten onder meer op verkeersborden en bankjes, mogelijk omdat ze op zoek zijn naar een beschutte plek.

Het onweer van vrijdagavond en mogelijk nieuwe stormen in de komende dagen kan de overlast door de rups flink doen toenemen, waarschuwt de Nederlandse nog. Na een stevige storm waaien soms veel rupsen uit de bomen. Die zoeken vervolgens veel lager bij de grond hun toevlucht in bomen en struiken, waardoor de kans om er mee in aanraking te komen groter wordt.