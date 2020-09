Levend babykonijn met pootjes aan elkaar getapet in vuilnisbak gedumpt in Rotterdam: “Onmenselijk!” Bram Verbrugge

17 september 2020

16u15

Bron: AD.nl 26 Dieren Medewerkers van de Nederlandse dierenambulance hebben een babykonijntje gered dat levend in de vuilnisbak was gedumpt aan de Bonaventurastraat in Rotterdam. Al snel werd duidelijk dat dit met opzet was gedaan, toen bleek dat de pootjes van het diertje aan elkaar waren getapet.

“Het arme schatje lag in de vuilnisbak met zijn pootjes aan elkaar getapet. Hij is nu veilig bij ons”, schrijft de Dierenambulance op Facebook. De redders reageren ontzet: “Waarom doe je dit zo’n klein, weerloos beestje aan? Onmenselijk!”



Het was een buurtbewoonster die het konijntje had gevonden en de organisatie had ingeschakeld. “Het gaat nu redelijk met het beestje. We hebben haar Snoetje genoemd. Maar ze is flink geschrokken en had enorme honger”, vertelt Joke Hol van de Dierenambulance. De medewerkers zijn op zoek naar de dierenbeul die het weerloze konijn zo heeft achtergelaten.

Goed nieuws

Gelukkig is er ook goed nieuws voor Snoetje. Er is al een nieuw baasje gevonden. “We hebben een veilige thuis voor het arme beestje geregeld. Daar krijgt ze de aandacht die ze verdient. Er zal goed voor haar worden gezorgd, daar staan wij voor in.”

