Letterlijk kapot van de dood van je huisdier Sander Van den Broecke

12 juni 2018

17u46 0 Dieren Het baasje van de politiehond uit Schilde die gisteren omkwam bij een achtervolging. De olifantenverzorger in Planckendael kon zijn tranen niet bedwingen toen hij vertelde over de dood van Phiyo Phiyo en Qiyo. Het overlijden van een geliefd dier kan mensen in een diepe rouw dompelen, er zijn er zelfs die letterlijk ziek worden. "Sommige mensen lachen daarmee", getuigt iemand die het zelf heeft meegemaakt, "maar zij begrijpen gewoon niet dat je ook van een dier veel kan houden."

Hartritmestoornissen

Luc Robyns (59), een aan- en verkoper van machines uit de grafische sector, neemt elke dag pillen voor zijn hart. Hij moest ermee beginnen twee jaar geleden. Het was de warmste dag van het jaar geweest, 38 graden, hij had een barbecue gehouden in de tuin van zijn huis in Denderleeuw, het was leuk geweest. Zyra, zijn Maltheser van tien jaar oud, had de hele tijd door gecrosst in de hof en gesmuld van wat er naast de borden was beland.

“Ze was is vorm,” zegt Luc. Maar de dag erop niet meer. “Ze was volledig verzwakt en ze voelde dat ze ging sterven. Ze zocht een plaatsje en bleef mij maar aankijken, alsof ze niet wou weggaan.Tot drie keer toe zuchtte ze diep en dacht ik dat ze dood was. Ze stierf uiteindelijk terwijl ik haar nog aaide en haar pootje vasthield. Haar hartje had het begeven.”

Je hebt 19% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN