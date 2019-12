Let op wat je zegt: hond verstaat ons beter dan we denken AW

05 december 2019

12u46

Bron: New Scientist, Sciencemag 9 Dieren “Zit”, “af” en “pootje” zijn wellicht de meest voorkomende bevelen die baasjes uitdelen aan hun hond. Toch zou het woordenboek van de gemiddelde viervoeter gerust uitgebreid kunnen worden: honden letten immers veel beter op dan we voorheen dachten.

Wat gebeurt er als de klassieke bevelen niet langer uitgedeeld worden door het baasje van de hond, maar op een andere manier worden uitgesproken door een vreemdeling? Zou de hond het verschil dan opmerken? Dat vroegen enkele wetenschappers zich af waarna ze op onderzoek uitgingen. Wat bleek? De viervoeters spitsten wel degelijk hun oren voor nieuwe stemmen en woorden.

De oren spitsen mag overigens letterlijk genomen worden: het was een van de reacties waarmee de onderzoekers rekening hielden. Verder nog keken ze of de honden naar oogcontact zochten. Beide reacties werden gelinkt aan verhoogde aandacht. Wanneer de viervoeter wegkeek, nam zijn aandacht af.

In totaal werden er 42 honden gefilmd terwijl ze naar verschillende audiofragmenten luisterden. Die audiofragmenten werden ingesproken door mannen en vrouwen van verschillende leeftijdscategorieën. Geen bevelen maar wel de (Engelse) woorden “hid”, “had” en “who’d” werden uitgesproken; woorden die bijzonder hard op elkaar lijken.

Telkens als een nieuw woord werd uitgesproken, spitsten de honden hun oren. Maar wanneer hetzelfde woord herhaald werd, verloren de meeste viervoeters snel hun interesse. “Ik was verrast hoe goed sommige honden reageerden op onbekende stemmen”, aldus Holly Root-Gutteridge, onderzoeksleider en professor Cognitieve Gedragswetenschappen aan de universiteit van Sussex. “Ze begrijpen meer dan we denken.”

Begrip?

De wetenschappers kunnen natuurlijk niet aantonen dat honden werkelijk begrijpen wat we zeggen, wél toont het onderzoek aan dat honden luisteren, zelfs wanneer we niet tegen hen of over hen praten.