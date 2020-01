Leeuwin in Amerikaanse zoo sterft na bizarre val, nog geen twee weken na haar maatje jv

15 januari 2020

17u43

Bron: CNN 0 Dieren Isis, een Afrikaanse leeuwin uit de zoo van Brookfield nabij Chicago, is nog geen twee weken na de dood van haar leeuwenmaatje, Zenda, gisteren zelf ook overleden. Ze maakte een bizarre val en moest uit haar lijden worden verlost.

Maandagochtend leek de 14-jarige Isis nog in goede gezondheid. Ze kampte ook niet met klachten van medische aard. Maar later op de dag lag de leeuwin plots op de grond aan de gracht. Ze was blijkbaar gevallen en had zichzelf verwond. De staf van de zoo moest de harde beslissing nemen om Isis de dag erna, gisteren, te euthanaseren. Het is niet duidelijk hoe de leeuwin precies is gevallen.

Een kleine twee weken geleden was ook al haar onafscheidelijke maatje Zenda gestorven. De levenskwaliteit van de 13-jarige leeuw was door ouderdom te slecht geworden. Het dier kon nog nauwelijks rechtop staan of wandelen. De zoo verloste daarom ook Zenda uit zijn lijden.

Isis en Zenda hielden elkaar bijna twaalf jaar gezelschap in de dierentuin van Brookfield (Illinois). Ze zorgden goed voor elkaar en sliepen samen.

Voor hun verzorgers is dit een zwaar verlies.

We are very sad to announce the passing of Zenda, who would’ve turned 14 in July. Zenda had developed difficulty standing & walking and animal care staff made the difficult decision to humanely euthanize him. Please share your condolences with those who will be feeling this loss. pic.twitter.com/WTWRnrXy91 Brookfield Zoo(@ brookfield_zoo) link