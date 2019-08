Leeuwin eet plots haar twee pasgeboren welpjes op in Duitse zoo jv

08 augustus 2019

07u27

Bron: Der Tagesspiegel 66 Dieren De dierentuin van Leipzig is in rouw. Leeuwin Kigali heeft er onverwacht haar twee pasgeboren welpjes opgegeten. De leeuwtjes waren pas drie dagen oud.

Vrijdag beviel Kigali, een leeuwin van vijf jaar, in de zoo van Leipzig van twee welpjes. Dinsdag postte de dierentuin het droevige bericht dat Kigali haar jongen had opgegeten tijdens het wassen van hun pels. Nochtans had de leeuwin tot dan heel goed voor haar eerste nakomelingen gezorgd.

In de post stond verder dat er nu geen autopsie kan plaatsvinden omdat de moeder de welpjes in hun geheel opvrat. Er kan dus niet worden onderzocht of ze eventueel ziek waren. De onervarenheid van Kigali als moeder kan ook hebben meegespeeld.

Kigali bleef daarna rustig en at maandag normaal. Ze verblijft voorlopig nog in een hok achterin waar ze beviel en haar jongen verzorgde. Eerstdaags zal ze weer bij leeuw Majo, de vader van de welpjes, gezet worden.