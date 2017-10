Leeuwenwelp aangetroffen in appartement in Parijse banlieue MVDB

12u49

Bron: LCI - Le Parisien 1 Facebook Pompiers de Paris Dieren De brandweer heeft dinsdag een verwaarloosde leeuwenwelp aangetroffen in een leeg appartement in de oostelijke Parijse voorstad Noisy-le-Sec.

De politie begon een onderzoek nadat er foto's op de sociale media waren opgedoken waarin een 24-jarige man trots poseerde met het leeuwenjong. De speurders gingen thuis bij de twintiger langs. De leeuw werd er niet aangetroffen. De bewoner bleek het dier in een ander appartement te hebben ondergebracht.

Eens ginds gearriveerd, stelde een team van vijftien brandweerlieden en enkele dierenartsen vast dat de leeuwenwelp zwaar ondervoed was. De brandweermannen gebruikten een lasso om de leeuw te vangen.

Het beestje werd vervolgens overgebracht naar een dierenopvangcentrum. Zijn 'baasje' is opgepakt wegens dierenverwaarlozing. Hij is geen onbekende van politie en gerecht. Het is niet duidelijk hoe de twintiger in bezit kwam van de leeuw.

Het is niet de eerste keer dat er niet alledaagse dieren in de banlieues worden aangetroffen. De politie nam vorig jaar een witte tijgerwelp in beslag die door drugsdealers werd gebruikt voor een lucratief handeltje. Wie met de tijger op de foto wilde, kon dat in ruil voor enkele euro's.

Facebook Pompiers de Paris