Leeuwen verscheuren en verorberen stroper die hen wou doodschieten

12 februari 2018

11u45

Bron: Daily Mail 0 Dieren Een stroper die het in een Zuid-Afrikaans reservaat op een troep leeuwen had gemunt is door diezelfde troep verscheurd en opgegeten. De leeuwen peuzelden de man volledig op, enkel zijn hoofd lieten ze onaangeroerd.

De stroper begaf zich op het private Ingwelala natuurreservaat in het Zuid-Afrikaanse Hoedspruit om er leeuwen dood te schieten. Maar de dieren waren hem te slim af en vielen hem aan. De stroper schreeuwde nog om hulp maar maakte geen schijn van kans. De leeuwen aten hem helemaal op, enkel zijn hoofd bleef achter.

Omdat de stroper geen documenten bij zich had, was de identificatie aanvankelijk erg moeilijk. De politie dacht eerst dat een tractorbestuurder ten prooi was gevallen aan de leeuwen, maar toen de bestuurder later levend en wel opdook, werd duidelijk dat het om een stroper ging. De politie trof in de buurt ook een jachtgeweer aan.

Leeuwen doden ongeveer 250 mensen in Afrika. Een leeuw haalt gemakkelijk snelheden van 80 kilometer per uur. Er zouden nog maar 20.000 wilde leeuwen overblijven in Afrika, want er wordt grof geld voor betaald. Een leeuwenskelet zou zo’n 8.000 euro waard zijn, hun pels meer dan 3.000 euro. Ook hun tanden blijken heel waardevol, zo’n 600 euro per tand.