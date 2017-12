Leeuw bijt leeuwin dood in Nederlands dierenpark Dierentuinbezoekers zijn getuige van incident Ton Tijdink

Een mannetjesleeuw heeft in het dierenpark Burgers' Zoo in Arnhem

voor het oog van dierentuinbezoekers een vrouwtjesleeuw doodgebeten. Volgens biologe Wieneke Schoo van het Nederlandse dierenpark renden de dieren achter elkaar aan en is de vrouwtjesleeuw later dood gevonden.

Omdat er geen medewerkers in de buurt waren is niet bekend wat er precies is gebeurd. Het dodelijke incident vond plaats op een plek waar geen camera's hangen.

Volgens de biologe hebben enkele mensen gezien dat de leeuwen achter elkaar aan joegen. Daarna hoorden ze een hoop gebrul. Het leeuwenverblijf is inmiddels afgezet voor het publiek. De bezoekers zijn opgevangen door medewerkers van de dierentuin.

De mannetjesleeuw is in de dierentuin geboren. Een paar jaar geleden kwamen er vrouwtjes bij. "We waren nog in de opbouwfase van de groep. Het wijfje dat is gedood, was de laagste in de orde. Maar niets wees erop dat dit zou gebeuren", zegt Schoo. "Het gebeurt wel vaker dat leeuwen met elkaar vechten, en dat kan er heftig aan toe gaan. Mogelijk is het dier op vitale delen geraakt. We kunnen nu nog niet bij dode dier komen, omdat het mannetje nog in het verblijf is."